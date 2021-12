AHL postpones 2022 All-Star Classic

SPRINGFIELD, Mass. … American Hockey League President and CEO Scott Howson announced today that due to the ongoing COVID-19 pandemic, the 2022 AHL All-Star Classic, scheduled for February 6-7 in Laval, Que., will not be held.

“The Laval Rocket and Place Bell have done an outstanding job preparing to host our All-Star Classic festivities this year,” said Howson. “But with the event only six weeks away and faced with ongoing challenges pertaining to health and safety, international travel, and group gatherings, the League and the Rocket organization feel it is in everybody’s best interests to postpone the event. We remain committed to bringing the All-Star Classic to Laval in the future.”

“Postponing the All-Star Classic for a second year is disappointing, but unfortunately unavoidable in the circumstances,” said France Margaret Bélanger, President, Sports and Entertainment at Groupe CH. “This is one of the most prestigious events in the AHL and we look forward to hosting this major event at Place Bell. We are very grateful to our fans and partners for their loyalty during this difficult time. We also want to thank the American Hockey League for their confidence and their collaboration on this project.”

* * *

Le président et chef de la direction de la Ligue américaine de hockey, Scott Howson a annoncé aujourd’hui qu’en raison de la pandémie de COVID-19, la Classique des étoiles de la LAH 2022, prévue à Laval les 6 et 7 février prochains, ne pourra avoir lieu.

« Le Rocket de Laval et la Place Bell ont fait un travail remarquable en prévision d’accueillir nos festivités de la Classique des étoiles cette année », a déclaré le président et chef de la direction de la Ligue américaine de hockey Scott Howson. « Mais avec l’événement qui a lieu dans seulement six semaines et les défis continus concernant la santé et la sécurité, les voyages internationaux et les rassemblements, la Ligue et l’organisation du Rocket estiment qu’il est dans le meilleur intérêt de tous de reporter l’événement. Nous restons déterminés à présenter la Classique des étoiles à Laval bientôt. »

« Le report de la Classique des étoiles pour une deuxième année est décevant, mais malheureusement inévitable dans les circonstances. C’est certainement l’un des événements les plus prestigieux de la LAH et nous avons hâte de présenter cet événement à la Place Bell. Nous sommes très reconnaissants envers nos partisans et nos partenaires pour leur loyauté dans cette période difficile. Nous remercions également la Ligue américaine pour leur confiance et leur collaboration dans ce projet », a indiqué France Margaret Bélanger, présidente sports et divertissement pour le Groupe CH.