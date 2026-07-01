Tracking free agency

The free agency period in the AHL and the National Hockey League began at noon ET on July 1. Here’s a look at some of the players on the move:
|Signing Team
|Player
|Contract
|25-26 AHL Club
|July 1
|Cameron Butler
|1-year, 2-way
|July 1
|Erik Gustafsson
|1-year
|July 1
|Glenn Gawdin
|2-year, 2-way
|July 1
|Josh Dunne
|1-year
|July 1
|Antti Tuomisto
|2-year
|July 1
|Marc Gatcomb
|July 1
|Adam Ginning
|July 1
|Ville Heinola
|July 1
|Roland McKeown
|2-year AHL
|July 1
|Zac Jones
|2-year, 2-way
|July 1
|Boko Imama
|1-year, 2-way
|July 1
|Trey Fix-Wolansky
|1-year, 2-way
|July 1
|Noah Gregor
|1-year, 2-way
|July 1
|Mads Sogaard
|1-year, 2-way
|July 1
|Olivier Rodrigue
|1-year, 2-way
|July 1
|Michael Callahan
|1-year, 2-way
|July 1
|Jett Woo
|2-year, 2-way
|July 1
|Corey Schueneman
|2-year, 2-way
|July 1
|James Hamblin
|2-year, 2-way
|July 1
|Andreas Englund
|1-year, 2-way
|July 1
|Mike Benning
|1-year, 2-way
|July 1
|Ben Jones
|1-year, 2-way
|July 1
|Jake Livingstone
|1-year, 2-way
|July 1
|Tobie Bisson
|1-year AHL
|July 1
|Marc Del Gaizo
|2-year
|July 1
|Max Guenette
|1-year, 2-way
|July 1
|Brian Halonen
|2-year, 2-way
|July 1
|Jiri Patera
|1-year, 2-way
|July 1
|Brendan Gaunce
|2-year, 2-way
|July 1
|Hunter Skinner
|1-year, 2-way
|July 1
|Jack Ahcan
|2-year, 2-way
|July 1
|Cam Dineen
|2-year, 2-way
|July 1
|Zach Aston-Reese
|2-year
|July 1
|Danila Klimovich
|1-year, 2-way
|July 1
|Jack Studnicka
|2-year, 2-way
|July 1
|Ethan Samson
|1-year, 2-way
|July 1
|Sam Poulin
|1-year, 2-way
|July 1
|Wilmer Skoog
|1-year, 2-way
|July 1
|Riley Tufte
|1-year, 1-way
|July 1
|Vladislav Kolyachonok
|1-year, 1-way
|July 1
|Dylan Anhorn
|1-year, 2-way
|July 1
|Connor Mackey
|2-year, 2-way
|July 1
|Adam Beckman
|2-year
|July 1
|Domenick Fensore
|1-year
|July 1
|Eduards Tralmaks
|1-year, 2-way
|July 1
|Mason Shaw
|1-year, 2-way
|July 1
|Justin Kirkland
|1-year, 2-way
|July 1
|Jagger Joshua
|2-year, 2-way
|July 1
|Laurent Brossoit
|1-year
|July 1
|Christian Kyrou
|1-year, 2-way
|July 1
|Phil Tomasino
|1-year, 2-way
|July 1
|Ryan Suzuki
|1-year, 2-way
|July 1
|Samuel Blais
|2-year, 2-way
|July 1
|Mitchell Chaffee
|1-year
|July 1
|Clark Bishop
|1-year AHL
|July 1
|Braden Haché
|2-year AHL
|July 1
|Jason Polin
|1-year, 2-way
|July 1
|Lane Pederson
|2-year, 2-way
|July 1
|Scott Perunovich
|1-year, 2-way
|July 1
|Pheonix Copley
|1-year
|July 1
|Akil Thomas
|1-year, 2-way
|July 1
|Brandon Halverson
|1-year, 2-way