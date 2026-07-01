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Tracking free agency

by AHL PR

The free agency period in the AHL and the National Hockey League began at noon ET on July 1. Here’s a look at some of the players on the move:

Signing TeamPlayerContract25-26 AHL Club
July 1Cameron Butler1-year, 2-way
July 1Erik Gustafsson1-year
July 1Glenn Gawdin2-year, 2-way
July 1Josh Dunne1-year
July 1Antti Tuomisto2-year
July 1Marc Gatcomb
July 1Adam Ginning
July 1Ville Heinola
July 1 Roland McKeown2-year AHL
July 1Zac Jones2-year, 2-way
July 1Boko Imama1-year, 2-way
July 1Trey Fix-Wolansky1-year, 2-way
July 1Noah Gregor1-year, 2-way
July 1Mads Sogaard1-year, 2-way
July 1Olivier Rodrigue1-year, 2-way
July 1Michael Callahan1-year, 2-way
July 1Jett Woo2-year, 2-way
July 1Corey Schueneman2-year, 2-way
July 1James Hamblin2-year, 2-way
July 1Andreas Englund1-year, 2-way
July 1Mike Benning1-year, 2-way
July 1Ben Jones1-year, 2-way
July 1Jake Livingstone1-year, 2-way
July 1Tobie Bisson1-year AHL
July 1Marc Del Gaizo2-year
July 1Max Guenette1-year, 2-way
July 1Brian Halonen2-year, 2-way
July 1Jiri Patera1-year, 2-way
July 1Brendan Gaunce2-year, 2-way
July 1Hunter Skinner1-year, 2-way
July 1Jack Ahcan2-year, 2-way
July 1Cam Dineen2-year, 2-way
July 1Zach Aston-Reese2-year
July 1Danila Klimovich1-year, 2-way
July 1Jack Studnicka2-year, 2-way
July 1Ethan Samson1-year, 2-way
July 1Sam Poulin1-year, 2-way
July 1Wilmer Skoog1-year, 2-way
July 1Riley Tufte1-year, 1-way
July 1Vladislav Kolyachonok1-year, 1-way
July 1Dylan Anhorn1-year, 2-way
July 1Connor Mackey2-year, 2-way
July 1Adam Beckman2-year
July 1Domenick Fensore1-year
July 1Eduards Tralmaks1-year, 2-way
July 1Mason Shaw1-year, 2-way
July 1Justin Kirkland1-year, 2-way
July 1Jagger Joshua2-year, 2-way
July 1Laurent Brossoit1-year
July 1Christian Kyrou1-year, 2-way
July 1Phil Tomasino1-year, 2-way
July 1Ryan Suzuki1-year, 2-way
July 1Samuel Blais2-year, 2-way
July 1Mitchell Chaffee1-year
July 1Clark Bishop1-year AHL
July 1Braden Haché2-year AHL
July 1Jason Polin1-year, 2-way
July 1Lane Pederson2-year, 2-way
July 1Scott Perunovich1-year, 2-way
July 1Pheonix Copley1-year
July 1Akil Thomas1-year, 2-way
July 1Brandon Halverson1-year, 2-way

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