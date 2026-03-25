Gulls’ Colangelo, Wild’s Petersen suspended

SPRINGFIELD, Mass. … The American Hockey League’s Player Safety Committee today announced the following suspensions:
• San Diego Gulls forward Sam Colangelo has been suspended for two (2) games as a consequence of a cross-checking incident in a game vs. Calgary on Mar. 22.
Colangelo will miss San Diego’s games on Saturday (Mar. 28) and Sunday (Mar. 29) at Abbotsford.
• Iowa Wild goaltender Cal Petersen has been suspended for one (1) game as a consequence of a spearing incident in a game at Chicago on Mar. 22.
Petersen will miss Iowa’s game tonight (Mar. 25) vs. Chicago.