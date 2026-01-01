2026 AHL All-Star Skills Competition

|Inglasco
Puck Control Relay
|CCM
Fastest Skater
|Fortune Tires
Rapid Fire
|CCM
Hardest Shot
|Hard Rock Casino Rockford
Accuracy Shooting
|Hard Rock Casino Rockford
Pass and Score
|Upper Deck
Breakaway Relay
|Total
|
|3
|3
|
|1
|1
|Event 1 – Inglasco Puck Control Relay
|
|
|Race #1
|Brian Halonen (UTC)
|Andre Lee (ONT)
|Ilya Protas (HER)
|Brett Seney (RFD)
|Conor Geekie (SYR)
|Jayson Megna (COL)
|Winning team earns one goal: East
|Race #2
|Patrick Brown (PRO)
|Jagger Firkus (CV)
|Adam Engström (LAV)
|Ben Berard (ABB)
|Zac Jones (ROC)
|Hunter Haight (IA)
|Winning team earns one goal: East
|Race #3
|Frederic Brunet (PRO)
|Justin Robidas (CHI)
|Winning player earns one goal for team: East
|Race #4
|Christian Kyrou (LV)
|Nick Lardis (RFD)
|Winning player earns one goal for team: West
|Event 2 – CCM Fastest Skater
|
|sec.
|
|sec.
|Cole McWard (BRI)
|Matvei Gridin (CGY)
|Frederic Brunet (PRO)
|Dmitri Simashev (TUC)
|Konsta Helenius (ROC)
|Justin Robidas (CHI)
|AHL player with fastest time earns one goal for team:
|Fastest team average time earns one goal:
|Event 3 – Fortune Tires Rapid Fire
|
|
|Saves
|Goals
|Round #1
|Sergei Murashov (WBS)
|Tyson Jugnauth (CV)
|Cameron Hughes (TEX)
|Round #2
|Laurent Dauphin (LAV)
|Calle Clang (SD)
|Christian Kyrou (LV)
|Round #3
|Michael DiPietro (PRO)
|Quinn Hutson (BAK)
|Bradly Nadeau (CHI)
|Round #4
|Jack Devine (CLT)
|Thomas Milic (MB)
|Luca Del Bel Belluz (CLE)
|Round #5
|Artur Akhtyamov (TOR)
|Brett Seney (RFD)
|Ryan Ufko (MIL)
|Round #6
|Jakob Pelletier (SYR)
|Isak Posch (COL)
|Brendan Brisson (HFD)
|Round #7
|Sergei Murashov (WBS)
|Tanner Laczynski (HSK)
|Kevin Korchinski (RFD)
|Round #8
|Isak Rosén (ROC)
|Sebastian Cossa (GR)
|Matt Luff (SPR)
|
Team with the most total saves earns one goal: East
|Event 4 – CCM Hardest Shot
|
|mph
|
|mph
|Brian Halonen (UTC)
|Dmitri Simashev (TUC)
|Arthur Kaliyev (BEL)
|Tim Washe (SD)
|Cole McWard (BRI)
|Dominik Shine (GR)
|Adam Engström (LAV)
|Bradly Nadeau (CHI)
|Team with the higher average speed earns one goal:
|Player with hardest shot earns one goal for team:
|Event 5 – Hard Rock Casino Rockford Accuracy Shooting
|
|hits
|att
|
|hits
|att
|Passers: Steeves/Jones
|Passers: Fensore/Lund
|Tristan Broz (WBS)
|Jagger Firkus (CV)
|Luca Del Bel Belluz (CLE)
|Ryan Ufko (MIL)
|Ilya Protas (HER)
|Andre Lee (ONT)
|Conor Geekie (SYR)
|Nick Lardis (RFD)
|AHL player with most hits in fewest attempts earns one goal for team:
|Team with most total hits in fewest attempts earns one goal:
|Event 6 – Hard Rock Casino Rockford Pass and Score
|
|
|goals
|saves
|Round #1
|Matt Luff (SPR)
|Calle Clang (SD)
|Tristan Broz (WBS)
|Jack Devine (CLT)
|Round #2
|Michael DiPietro (PRO)
|Tim Washe (SD)
|Dominik Shine (GR)
|Cam Lund (SJ)
|Round #3
|Brendan Brisson (HFD)
|Thomas Milic (MB)
|Arthur Kaliyev (BEL)
|Konsta Helenius (ROC)
|Round #4
|Artur Akhtyamov (TOR)
|Matvei Gridin (CGY)
|Tanner Laczynski (HSK)
|Cameron Hughes (TEX)
|Round #5
|Ben Steeves (CLT)
|Isak Posch (COL)
|Jakob Pelletier (SYR)
|Isak Rosén (ROC)
|Round #6
|Sergei Murashov (WBS)
|Tyson Jugnauth (CV)
|Hunter Haight (IA)
|Jayson Megna (COL)
|Round #7
|Laurent Dauphin (LAV)
|Sebastian Cossa (GR)
|Zac Jones (ROC)
|Patrick Brown (PRO)
|Round #8
|Michael DiPietro (PRO)
|Quinn Hutson (BAK)
|Domenick Fensore (CHI)
|Kevin Korchinski (RFD)
|Each individual goal scored counts toward overall team score:
|Event 7 – Upper Deck Breakaway Relay
|
|goal
|save
|
|goal
|save
|Round #1
|Round #2
|Christian Kyrou (LV)
|Dmitri Simashev (TUC)
|Adam Engström (LAV)
|Dominik Shine (GR)
|Ilya Protas (HER)
|Cam Lund (SJ)
|Brian Halonen (UTC)
|Bradly Nadeau (CHI)
|Cole McWard (BRI)
|Jagger Firkus (CV)
|vs. Calle Clang (SD)
|vs. Artur Akhtyamov (TOR)
|Round #3
|Round #4
|Arthur Kaliyev (BEL)
|Domenick Fensore (CHI)
|Jack Devine (CLT)
|Ben Berard (ABB)
|Konsta Helenius (ROC)
|Hunter Haight (IA)
|Brendan Brisson (HFD)
|Tim Washe (SD)
|Laurent Dauphin (LAV)
|Ryan Ufko (MIL)
|vs. Thomas Milic (MB)
|vs. Sergei Murashov (WBS)
|Round #5
|Round #6
|Ben Steeves (CLT)
|Quinn Hutson (BAK)
|Jakob Pelletier (SYR)
|Cameron Hughes (TEX)
|Patrick Brown (PRO)
|Matvei Gridin (CGY)
|Zac Jones (ROC)
|Justin Robidas (CHI)
|Tristan Broz (WBS)
|Andre Lee (ONT)
|vs. Isak Posch (COL)
|vs. Michael DiPietro (PRO)
|Round #7
|Round #8
|Isak Rosén (ROC)
|Tanner Laczynski (HSK)
|Frederic Brunet (PRO)
|Jayson Megna (COL)
|Luca Del Bel Belluz (CLE)
|Brett Seney (RFD)
|Matt Luff (SPR)
|Kevin Korchinski (RFD)
|Conor Geekie (SYR)
|Nick Lardis (RFD)
|vs. Sebastian Cossa (GR)
|vs. Artur Akhtyamov (TOR)
|Each individual goal scored counts toward the overall team score: