2026 AHL All-Star Skills Competition
Inglasco
Puck Control Relay		 CCM
Fastest Skater		 Fortune Tires
Rapid Fire		 CCM
Hardest Shot		 Hard Rock Casino Rockford
Accuracy Shooting		 Hard Rock Casino Rockford
Pass and Score		 Upper Deck
Breakaway Relay		 Total

Event 1 – Inglasco Puck Control Relay

Race #1
Brian Halonen (UTC) Andre Lee (ONT)
Ilya Protas (HER) Brett Seney (RFD)
Conor Geekie (SYR) Jayson Megna (COL)
Winning team earns one goal: East
Race #2
Patrick Brown (PRO) Jagger Firkus (CV)
Adam Engström (LAV) Ben Berard (ABB)
Zac Jones (ROC) Hunter Haight (IA)
Winning team earns one goal: East
Race #3
Frederic Brunet (PRO) Justin Robidas (CHI)
Winning player earns one goal for team: East
Race #4
Christian Kyrou (LV) Nick Lardis (RFD)
Winning player earns one goal for team: West
Event 2 – CCM Fastest Skater

sec.

sec.
Cole McWard (BRI) Matvei Gridin (CGY)
Frederic Brunet (PRO) Dmitri Simashev (TUC)
Konsta Helenius (ROC) Justin Robidas (CHI)
AHL player with fastest time earns one goal for team:
Fastest team average time earns one goal:
Event 3 – Fortune Tires Rapid Fire

Saves Goals
Round #1
Sergei Murashov (WBS) Tyson Jugnauth (CV)
Cameron Hughes (TEX)
Round #2
Laurent Dauphin (LAV) Calle Clang (SD)
Christian Kyrou (LV)
Round #3
Michael DiPietro (PRO) Quinn Hutson (BAK)
Bradly Nadeau (CHI)
Round #4
Jack Devine (CLT) Thomas Milic (MB)
Luca Del Bel Belluz (CLE)
Round #5
Artur Akhtyamov (TOR) Brett Seney (RFD)
Ryan Ufko (MIL)
Round #6
Jakob Pelletier (SYR) Isak Posch (COL)
Brendan Brisson (HFD)
Round #7
Sergei Murashov (WBS) Tanner Laczynski (HSK)
Kevin Korchinski (RFD)
Round #8
Isak Rosén (ROC) Sebastian Cossa (GR)
Matt Luff (SPR)
Team with the most total saves earns one goal: East
Event 4 – CCM Hardest Shot

mph

mph
Brian Halonen (UTC) Dmitri Simashev (TUC)
Arthur Kaliyev (BEL) Tim Washe (SD)
Cole McWard (BRI) Dominik Shine (GR)
Adam Engström (LAV) Bradly Nadeau (CHI)
Team with the higher average speed earns one goal: 
Player with hardest shot earns one goal for team: 
Event 5 – Hard Rock Casino Rockford Accuracy Shooting

hits att

hits att
Passers: Steeves/Jones Passers: Fensore/Lund
Tristan Broz (WBS) Jagger Firkus (CV)
Luca Del Bel Belluz (CLE) Ryan Ufko (MIL)
Ilya Protas (HER) Andre Lee (ONT)
Conor Geekie (SYR) Nick Lardis (RFD)
AHL player with most hits in fewest attempts earns one goal for team: 
Team with most total hits in fewest attempts earns one goal: 
Event 6 – Hard Rock Casino Rockford Pass and Score

goals saves
Round #1
Matt Luff (SPR) Calle Clang (SD)
Tristan Broz (WBS)
Jack Devine (CLT)
Round #2
Michael DiPietro (PRO) Tim Washe (SD)
Dominik Shine (GR)
Cam Lund (SJ)
Round #3
Brendan Brisson (HFD) Thomas Milic (MB)
Arthur Kaliyev (BEL)
Konsta Helenius (ROC)
Round #4
Artur Akhtyamov (TOR) Matvei Gridin (CGY)
Tanner Laczynski (HSK)
Cameron Hughes (TEX)
Round #5
Ben Steeves (CLT) Isak Posch (COL)
Jakob Pelletier (SYR)
Isak Rosén (ROC)
Round #6
Sergei Murashov (WBS) Tyson Jugnauth (CV)
Hunter Haight (IA)
Jayson Megna (COL)
Round #7
Laurent Dauphin (LAV) Sebastian Cossa (GR)
Zac Jones (ROC)
Patrick Brown (PRO)
Round #8
Michael DiPietro (PRO) Quinn Hutson (BAK)
Domenick Fensore (CHI)
Kevin Korchinski (RFD)
Each individual goal scored counts toward overall team score: 
Event 7 – Upper Deck Breakaway Relay

goal save

goal save
Round #1 Round #2
Christian Kyrou (LV) Dmitri Simashev (TUC)
Adam Engström (LAV) Dominik Shine (GR)
Ilya Protas (HER) Cam Lund (SJ)
Brian Halonen (UTC) Bradly Nadeau (CHI)
Cole McWard (BRI) Jagger Firkus (CV)
  vs. Calle Clang (SD)   vs. Artur Akhtyamov (TOR)
Round #3 Round #4
Arthur Kaliyev (BEL) Domenick Fensore (CHI)
Jack Devine (CLT) Ben Berard (ABB)
Konsta Helenius (ROC) Hunter Haight (IA)
Brendan Brisson (HFD) Tim Washe (SD)
Laurent Dauphin (LAV) Ryan Ufko (MIL)
vs. Thomas Milic (MB)   vs. Sergei Murashov (WBS)
Round #5 Round #6
Ben Steeves (CLT) Quinn Hutson (BAK)
Jakob Pelletier (SYR) Cameron Hughes (TEX)
Patrick Brown (PRO) Matvei Gridin (CGY)
Zac Jones (ROC) Justin Robidas (CHI)
Tristan Broz (WBS) Andre Lee (ONT)
  vs. Isak Posch (COL)   vs. Michael DiPietro (PRO)
Round #7 Round #8
Isak Rosén (ROC) Tanner Laczynski (HSK)
Frederic Brunet (PRO) Jayson Megna (COL)
Luca Del Bel Belluz (CLE) Brett Seney (RFD)
Matt Luff (SPR) Kevin Korchinski (RFD)
Conor Geekie (SYR) Nick Lardis (RFD)
  vs. Sebastian Cossa (GR)   vs. Artur Akhtyamov (TOR)
Each individual goal scored counts toward the overall team score: